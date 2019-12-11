В Алтайском крае заготавливают новогодние елки

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-11T08:07:51+03:00

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В ожидании своих покупателей на складе новогодних елей «Алтайлеса» уже лежит 600 деревьев. Всего они планируют реализовать порядка 2000 деревьев, сообщает «Толк».

По словам специалистов, каждый год к Новому году заготавливают примерно одно и то же число деревьев. Заготавливать елочки для покупателей начинают в конце октября – начале ноября. Продают их после со склада, который находится в селе Лебяжье, в Барнаул их не вывозят. По сравнению со средней ценой за елку в краевой столице, «Алтайлес» продают их дешевле. У них она стоит примерно 500 рублей, чуть дороже, если дерево высокое.

Кстати, заготавливают елочки в процессе рубок главного пользования. В таком случае ствол идет на древесину, а верхушка как раз на праздник. Подходящие деревья также получают после санитарной рубки. Она проводится в целях прореживания леса и его прочистки.

Алтайские эксперты следят за тем, чтобы леса не страдали от «черных лесорубов». В этом году уже было проведено 116 рейдов по лесничествам, выявили шесть случаев незаконной вырубки деревьев к Новому году. Браконьеры успели уничтожить больше 400 деревьев. Сумма ущерба составила около двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU