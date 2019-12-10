Барнаульцы вспоминают о визите Юрия Лужкова в Алтайский край

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-10T16:15:10+03:00

Он был в Барнауле в 1998 году

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Барнаульский общественник Геннадий Шейда в день смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова вспомнил о его визите в столицу Алтайского края.

Это произошло в далеком 1998 году. В то время он и ряд других влиятельных губернаторов и сенаторов решили создать партию, которая готова поддержать страну в тяжелое время болезни президента Бориса Ельцина.

- Большой зал администрации Алтайского края ломился от людей. Встречу с потенциальным президентом России организовал А.А. Суриков, который, будучи и губернатором и сенатором хорошо знал обстановку в столице и меняющийся расклад сил. И хотя в зале было немало представителей левых сил, только, по моему, один В.А. Сафронов решился задать Юрию Михайловичу неудобный вопрос, за что тут же получил резкое замечание от ведущего собрание Сурикова. Казалось бы, вот она сила - Лужков и иже с ним губернаторы Татарстана и Башкирии, мэр Санкт-Петербурга переиграют Кремль. В итоге перед самыми выборами в 1999 году появился блок "Медведь" во главе с нынешним президентом России, - пишет Геннадий Шейда на своей странице в «Фейсбуке».

В итоге как все знают, Юрий Лужков был уволен по статье «утрата доверия», хотя многие верили как раз ему.

- Сильный был мужик, хозяйственник, да и жена- успешный бизнесмен. Соболезнования родным, все-таки ушел из жизни очень яркий человек и политик... – дополняет общественник.

ИСТОЧНИК KP.RU