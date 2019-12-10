Бывший алтайский полисмен получил условный срок за хищение оружия

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-10T14:09:41+03:00

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Бывший сотрудник лицензионно-разрешительной работы МО МВД РФ «Алтайский» признан виновным в служебном подлоге и хищении огнестрельного оружия. Суд приговорил мужчину к условному сроку.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, мужчина занимал должность старшего инспектора, в обязанности которого входил контроль законности приобретения и оборота гражданского оружия. С 2008 по 2012 год бывший полицейский вводил в заблуждение владельцев, у которых нет лицензии или истек её срок на хранение оружия. Он оформлял подложные документы и приписывал право на владение своим знакомым и родственникам. Также полисмен не сдавал оружие в комнату хранения, а похищал его и продавал.

Обвиняемый вину не признал. Однако следователи собрали достаточно доказательств, которые суд принял во внимание. Бывший полицейский получил наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU