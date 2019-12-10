Под Барнаулом продают часть острова

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-10T12:11:29+03:00

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Интересное предложение в разделе продажи недвижимости появилось в Барнауле – недалеко от города продают часть острова.

Сам остров относится к правому берегу реки Обь. Он расположен между селами Бобровка и Конюхи, пишет «Алтайский портал недвижимости». Причем до первого населенного пункта – 6,5 километров, а до второго чуть ближе – пять километров. До центра краевой столицы – 20 километров.

Название острова на разных картах именуется по-разному. Где-то Задевный, где-то – Пересёлочный. Продаваемый участок площадью в семь гектаров находится в прибрежной зоне и покрыт густой растительностью. Здесь разрешено сельскохозяйственное производство, однако продавец предлагает организовать круглогодичную базу отдыха.

Остров поделен на земельные участки, некоторые из них находятся в частной собственности. Стоимость вышеуказанного объекта – всего два миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU