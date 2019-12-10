Лекторий в честь Дня гор проведут в Барнауле
В среду, 11 декабря, в Барнауле пройдет кинолекторий, приуроченный к Международному дню гор. Мероприятие проведут в галерее Universum (улица Димитрова, 66).
Гости смогут увидеть фильм «Пока горы бросают нам вызов». Сразу по завершению состоится встреча с выдающимся путешественником России, а также оператором и фотографом Александром Проваторовым. Он расскажет о том, каково это быть в горах, ходить по горам, о том, как наши, алтайские альпинисты покоряли Эверест.
В управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности заверяют, что лекция будет интересна многим поколениям – начиная от школьников и заканчивая их родителями и опытными педагогами.
Перед посещением желательно оставить электронную заявку, где следует указать количество человек. Письма ждут на почту: reg22@rgo.ru.
Справки по телефону: +7-909-503-11-07.
Начало кинолектория в 13 часов. Вход свободный.
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ИСТОЧНИК KP.RU