2019-12-10T11:34:52+03:00
Спорт

Занятия по фигурному катанию в качестве терапии проходят в Барнауле

Занятия проходят два раза в неделю
Анна СЕМИНА
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В Барнауле прошли первые занятия по фигурному катанию на коньках в рамках проекта «Айс-терапия».

Занятия предназначены для детей с такими заболеваниями как плоскостопие, косолапость, вальгус стопы, Х-образная деформация ног, а также аутизм и ДЦП. На сегодняшний день сформированы две группы.

- Одна тренируется в «Карандин Арене», вторая - в ТЦ «Галактика» и «Титов Арене». В группах по восемь человек, большинство детей в возрасте от четырех до шести лет. Самому старшему участнику проекта 16 лет, - рассказывают авторы проекта.

Занятия на льду проходят по два раза в неделю. Также по желанию можно посещать дополнительные занятия в зале по общей и специальной физической подготовки фигуристов.

Организаторы проекта, АКОО «Лига фигуристов Алтая» (клуб фигурного катания «Сибирский лед») сейчас смотрят на исходный уровень участников, корректируют программу подготовки. Сами подопечные и их родители уже отмечают положительную динамику.

- Катерине сильно нравиться кататься на коньках. Мы с нетерпением ждем каждое занятие. Прошло два занятия, ребенок увереннее себя чувствует на льду. Мне всегда хотелось отдать Катю в фигурное катание, но препятствием были х-образные ноги. Читала много статей, где врачи говорили, что коньки и лыжи не желательно для детей с таким диагнозом. Но если будет наблюдаться положительная динамика, хотелось бы в дальнейшем продолжить занятия в основной группе, - рассказывает Анна Чубучкова, мама одной из участниц проекта.

Участники проекта Фото: предоставлено организаторами

Участники проектаФото: предоставлено организаторами

По словам директора клуба «Сибирский лед» Аллы Медниковой, к сожалению после предварительного просмотра удалось взять не всех желающих.

- Некоторые родители сразу сами поняли, что для их детей это будет тяжело. Попросили возможность заниматься индивидуально. Также для участия в проекте детям необходимы медицинские справки с допуском и регулярное наблюдение у специалиста, в которого они стоят на учете, - рассказывает Медникова.

Проект «Айс-терапия» запущен впервые в Алтайском крае и является экспериментальным Он стал возможным благодаря гранту Президента РФ, который выиграла «Лига фигуристов Алтая» в октябре 2019 года. Занятия для групп по гранту продлятся до конца апреля 2020 года.

Справки по телефон: (3852) 69-53-03, администратор проекта (Виктория Рябыкина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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