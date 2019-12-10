Высокопоставленных республиканских врачей будут судить за взятку

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-10T09:04:47+03:00

Они должны были повлиять на результат госзакупок

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В Республике Алтай два врача получили взятку от 51-летнего предпринимателя, за то, чтобы его признали победителем госконтракта.

- 51-летний житель соседнего региона, находясь в должности менеджера и фактически руководителя коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей фармацевтических и медицинских товаров, с июня 2016 года по март 2018 года лично передал бывшему главному врачу республиканской больницы и его заместителю по хирургической работе взятку, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

Сумма взятки составила 865 тысяч рублей. За эти деньги этому предпринимателю обещали победу в государственном контракте на поставку медицинского оборудования и расходных материалов для нужд медучреждения.

Однако это еще не все. С апреля по сентябрь прошлого года этот же предприниматель лично передал главврачу 900 тысяч рублей. После этого обе стороны задержали на месте преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи собрали достаточную доказательную базу. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU