2019-12-10T08:00:35+03:00
Общество

Как живые: мастерица делает потрясающие цветы из фарфора

Девушка "выращивает" сирень, незабудки, мускари, розы и другое
САПОЖКОВА Александра
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НезабудкиНезабудкиФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Евгения Остроухова из Новоалтайска занимается керамической флористикой - она изготавливает из фарфора цветы в горшочках, которые трудно отличить от настоящих. Сначала это было хобби, которое со временем превратилось в бизнес.

- Для создания я использую флористическую полимерную глину, которая затвердевает на воздухе и не требует обжига или запекания, - рассказывает Евгения. - Также используются вайнеры - это две силиконовые половинки для создания фактуры листьев. Для раскатывания глины требуется специальная металлическая палочка - стек, тонкая флористическая проволока в бумажной обмотке, кисти разной плотности и тонкости, клей.

Розы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

РозыФото: из личного архива героя(ев) публикации

Для раскраски своих творений Евгения использует пастель и масляные краски, пишет АиФ-Алтай.

- Здесь важна усидчивость, потому как на создание цветка уходит не один час работы. Также нужна развитая мелкая моторика: для тычинок, мелких цветочков. И, конечно, сложно освоить ремесло, если работаешь медленно, так как могут пересохнуть лепестки. Я чаще всего делаю форму руками, создаю изгибы и оставляю лепестки на просушку, после чего собираю цветок, - поясняет мастерица.

Незабудки Фото: из личного архива героя(ев) публикации

НезабудкиФото: из личного архива героя(ев) публикации

В среднем на создание одного шедевра требуется около недели. Сейчас девушка мечтает освоить новые техники и повысить уровень мастерства. К примеру, хочет научиться лепить лилии и каллы. Также планирует проводить мастер-классы - спрос на них очень большой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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