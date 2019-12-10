Госинспекция определила причину разморозки квартир в «Демидов парке»
Комиссия Госинспекции выяснила причины разморозки квартир в многострадальном жилом комплексе «Демидов парк».
По словам специалистов ведомства, снижение температуры произошло из-за того, что жильцы сами занялись переустановкой радиаторов отопления, но меняли их несвоевременно. Из-за этого вся система вышла из строя, пишет «МК на Алтае». Для того чтобы привести ее в норматив потребуется время.
- Собственники без согласования с управляющей организацией производили замену отопительных приборов на те, которые им больше нравятся. Делать это самостоятельно категорически запрещено. Один ставит чугунный радиатор, другой алюминиевый - в итоге происходит разрегулировка системы, - прокомментировал «Вести Алтай» начальник Государственной инспекции строительного и жилищного надзора по Алтайскому краю Олег Веремеинко.
В прошлом году дом обследовали с помощью тепловизора и никаких нарушений в системе теплоснабжения выявлено не было. В этом году ЖК был также готов к зиме уже в сентябре. На сегодняшний день Госинспекция возбудила административное производство в отношении управляющей компании. Именно она должна была следить за порядком.
ИСТОЧНИК KP.RU