2019-12-10T04:48:26+03:00
Общество

Госинспекция определила причину разморозки квартир в «Демидов парке»

Жильцы самовольно стали менять радиаторы отопления и нарушили и систему
Анна СЕМИНА
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Жильцы "Демидов парка" сами меняли батареи и разморозили системуЖильцы "Демидов парка" сами меняли батареи и разморозили системуФото: Анна СЕМИНА
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Комиссия Госинспекции выяснила причины разморозки квартир в многострадальном жилом комплексе «Демидов парк».

По словам специалистов ведомства, снижение температуры произошло из-за того, что жильцы сами занялись переустановкой радиаторов отопления, но меняли их несвоевременно. Из-за этого вся система вышла из строя, пишет «МК на Алтае». Для того чтобы привести ее в норматив потребуется время.

- Собственники без согласования с управляющей организацией производили замену отопительных приборов на те, которые им больше нравятся. Делать это самостоятельно категорически запрещено. Один ставит чугунный радиатор, другой алюминиевый - в итоге происходит разрегулировка системы, - прокомментировал «Вести Алтай» начальник Государственной инспекции строительного и жилищного надзора по Алтайскому краю Олег Веремеинко.

В прошлом году дом обследовали с помощью тепловизора и никаких нарушений в системе теплоснабжения выявлено не было. В этом году ЖК был также готов к зиме уже в сентябре. На сегодняшний день Госинспекция возбудила административное производство в отношении управляющей компании. Именно она должна была следить за порядком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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