Владимир Путин наградил нескольких жителей Алтайского края

СЕГОДНЯ 04:32 2019-12-10T04:32:55+03:00

Их чествовали за добросовестный труд и за укрепление института семьи

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Жители Алтайского края удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Так за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была награждена директор Государственного художественного музея Алтайского края Инна Галкина.

За заслуги в области здравоохранения почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено Александру Брюханову, заместителю главного врача по медицинской части краевого Диагностического центра.

- За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Владимир и Елена Грезины, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Помимо этого медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены токарь Михайловского филиала ООО «Михайловский завод химических реактивов» Вадим Игнашин его коллега, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Вячеслав Лобанов.

ИСТОЧНИК KP.RU