Владимир Путин наградил нескольких жителей Алтайского края
Жители Алтайского края удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Так за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была награждена директор Государственного художественного музея Алтайского края Инна Галкина.
За заслуги в области здравоохранения почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено Александру Брюханову, заместителю главного врача по медицинской части краевого Диагностического центра.
- За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Владимир и Елена Грезины, - сообщает пресс-служба правительства региона.
Помимо этого медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены токарь Михайловского филиала ООО «Михайловский завод химических реактивов» Вадим Игнашин его коллега, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Вячеслав Лобанов.
ИСТОЧНИК KP.RU