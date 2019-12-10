2019-12-10T04:32:55+03:00
Общество

Владимир Путин наградил нескольких жителей Алтайского края

Их чествовали за добросовестный труд и за укрепление института семьи
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Алтайского края удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Так за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была награждена директор Государственного художественного музея Алтайского края Инна Галкина.

За заслуги в области здравоохранения почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено Александру Брюханову, заместителю главного врача по медицинской части краевого Диагностического центра.

- За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Владимир и Елена Грезины, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Помимо этого медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены токарь Михайловского филиала ООО «Михайловский завод химических реактивов» Вадим Игнашин его коллега, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Вячеслав Лобанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как живые: мастерица делает потрясающие цветы из фарфора
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
Более восьми тысяч человек на Алтае расселят из аварийного жилья за шесть лет
13 программ АлтГТУ вошли в число лучших образовательных программ России
Госинспекция определила причину разморозки квартир в «Демидов парке»
Мужчина погиб на пожаре в Бийске
Директор алтайской школы может сесть в тюрьму за фиктивного работника
На дороги в курортной зоне Белокурихи выделят более миллиарда рублей
В Барнауле откладывается строительство поликлиники
Огромного белого медведя установили в центре Барнаула
У барнаульского чиновника отобрали муниципальную квартиру, предоставленную городом
В центре Барнаула построят многоэтажный бизнес-центр
Эвакуированных из загоревшейся бийской школы детей выгоняли из соседних зданий
Колясочники теперь могут беспрепятственно посещать алтайский театр драмы
На территории Алтая обнаружили опасного вредителя овощных культур
Жители Рубцовска вышли на митинг против закрытия противотуберкулезного стационара
Волейболистки «Алтай-АГАУ» принимают домашний тур чемпионата России
Житель алтайского села попался на популярную схему мошенничества