На дороги в курортной зоне Белокурихи выделят более миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-09T14:33:24+03:00

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Деньги выделят из федерального и регионального бюджетов на дороги в субкластере «Белокуриха Горная». Трассы с освещением свяжут центральную часть строящегося курорта и горные зоны Глухариная и Мишина. Об этом сообщил начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых на первом Межрегиональном инвестиционном форуме.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, также в 2020 году по адресной инвестиционной программе выделят 66 миллионов рублей для коммуникаций - на строительство внутриквартальных газовых и водопроводных сетей для курорта. Правительство региона также намерено помочь инвесторам — оказать финансовые формы поддержки: субсидирование банковской процентной ставки, налоговых затрат, расходов на присоединение к инженерной инфраструктуре и приобретение нового оборудования.

К слову, первый Межрегиональный инвестиционный форум, на котором обсуждалось развитие «Белокурихи Горной», прошел в Алтайском крае 6 и 7 декабря. В мероприятии участвовали около 100 человек - представители бизнеса, эксперты природоохраны, спорта, туризма, санаторно-курортной сферы. Организатором форума стала компания «Курорт Белокуриха».

ИСТОЧНИК KP.RU