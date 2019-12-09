В Барнауле откладывается строительство поликлиники

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-09T14:00:18+03:00

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В Барнауле на неопределенный срок откладывается строительство поликлиники в густонаселенном квартале «2002а».

Как сообщает «Политсибру», аукцион должен был завершиться в начале декабря, однако судя по всему заявок на него не поступило, поэтому 6 декабря его вновь перевели на стадию приема документов.

- Кроме того, весьма странно прошли общественные обсуждения этого проекта – в них приняли участие всего шесть человек. Все они – чиновники, представляющие заказчика, - пишет источник.

Напомним, строительство новой поликлиники в спальном районе откладывалось уже несколько раз, несмотря на острую необходимость в этой организации. В частности были проблемы с финансированием. Однако когда деньги появились, выяснилось, что заинтересованных застройщиков нет.

На данный момент сумма контракта уже выросла до одного миллиарда рублей. Однако по словам все тех же застройщиков – этого мало. Убытки в ходе работ могут составить от 100 до 250 миллионов рублей. Соответственно никто не даст гарантию, что и в этот раз желающих получить контракт не будет.

Новая дата торгов – 17 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU