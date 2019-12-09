2019-12-09T13:18:37+03:00
Общество

Огромного белого медведя установили в центре Барнаула

Его высота составляет 15-20 метров
Анна СЕМИНА
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Медведь в центре Барнаула (фото: ИА "Толк")Медведь в центре Барнаула (фото: ИА "Толк")
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В самом центре Барнаула, рядом с будущим новогодним городком установили фигуру огромного белого медведя.

Как пишет ИА «Толк», фигуру установили на площади Сахарова, рядом с «Титов Ареной». Высота медведя примерно 15-20 метров. Однако автор фото признался, что от такого украшения «можно испугать».

Напомним, с 1 декабря участок проспекта Социалистического от улицы Молодежной до Мерзликина закрыт для всех видов транспорта в связи со строительством снежного городка и установкой главной городской елки. Помимо этого там расставят несколько малых и средних горок, ледяные фигурки, а также главных героев праздника – Деда Мороза и Снегурочки.

Монтаж и демонтаж новогоднего городка обойдется казне Барнаула 8,7 миллионов рублей. Торжественное открытие состоится 28 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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