У барнаульского чиновника отобрали муниципальную квартиру, предоставленную городом

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-09T12:03:50+03:00

Стало известно, что единоросс Юрий Еремеев не нуждается в жилплощади и проживает по другому адресу

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Комитет ЖКХ по Барнаулу отсудил муниципальную квартиру у единоросса Юрия Еремеева. Алтайский краевой суд встал на сторону города, а не чиновника.

Теперь договор мэрии с Еремеевым аннулирован и признан утратившим силу. Это означает, что чиновник и его семья не могут пользоваться квартирой, предоставленной администрацией Барнаула.

К слову, скандал с жильем по договору соцнайма начался весной 2019 года. В апреле стало известно, что несколько чиновников, в том числе Юрий Еремеев, получили жилье, когда особо в нем не нуждались. Администрация подтвердила эту информацию, более того, выяснилось, некоторые чиновники даже приватизировали жилплощадь. Однако информация о том, что помещения связаны с жилым фондом для малоимущих граждан, не была подтверждена.

Как сообщает «Банкфакс», чиновник, его супруга и сын фактически не пользовались предоставленной им городом трехкомнатной квартирой, а проживали по другому адресу. Это установила прокуратура в результате проверки. В администрации Барнаула решили, что тем самым семья Еремеевых не планирует сохранять право на это жилье, ведь не исполняет условия соцнайма.

Далее Еремееву удалось доказать в суде, что проверка прокуратуры пришла к неверным выводам. Он утверждал, что его ребенок ходит в близлежащий детский сад, а семейство посещает местную больницу. Но в это же время комитет ЖКХ подал апелляцию в Алтайский краевой суд и в дальнейшем выиграл.

ИСТОЧНИК KP.RU