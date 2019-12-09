В центре Барнаула построят многоэтажный бизнес-центр
Новый бизнес-центр появится на ул. Пролетарской, 115 (пересечение с пр. Красноармейским). Это будет стеклянная девятиэтажка с панорамными окнами, у входа расположится небольшая открытая парковка.
Как сообщает Алтайский портал недвижимости, комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула уже выдал разрешение на дальнейшие работы. Сейчас инвестиционный проект вместе с участком земли выставлен на продажу.
Владелец сообщает, что к зданию подведены все сети, земля в собственности, общая площадь здания - 6500 кв. м. Он готов продать его по цене 40 000 рублей за 1 кв. м. Таким образом, чтобы выкупить бизнес-центр целиком на данном этапе, покупатель должен отдать 260 млн. рублей.
Строительство должно быть завершено до 30 июля 2021 года. В настоящее время участок пустует. С одной стороны от него находится несколько двухэтажных промышленных предприятий, с другой – еще один небольшой бизнес-центр, в котором расположена компания «Митра».
ИСТОЧНИК KP.RU