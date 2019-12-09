2019-12-09T09:15:10+03:00
Общество

Колясочники теперь могут беспрепятственно посещать алтайский театр драмы

Теперь они смогут спокойно перемещаться по всему театру
Анна СЕМИНА
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Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина создает доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Речь в частности идет о колясочниках. Театр приобрел лестничный (гусеничный) подъемник.

- Это мобильный механизм с платформой для инвалидного кресла. Он откроет для инвалидов недоступные или труднодоступные ранее площадки. А кроме того, расширит возможность выбора места для просмотра спектаклей, - рассказывают в самом театре.

Теперь колясочники смогут подниматься и спускаться по лестницам в фойе и не только. Плюс в том, что гусеничный подъемник можно использовать для всех видов колясок и лестниц.

- Мы очень рады, потому что хотим, чтобы театр драмы был местом, где бы равные условия и свобода выбора не зависели от физических возможностей зрителей, - добавляют в драмтеатре.

Главное условие использования подъемника – сообщить о визите заранее по телефонам: 66-73-87 (приемная) или 66-74-37 (старший администратор):

ИСТОЧНИК KP.RU

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