Жители Рубцовска вышли на митинг против закрытия противотуберкулезного стационара

СЕГОДНЯ 07:53 2019-12-09T07:54:43+03:00

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Алтайские коммунисты в это воскресенье, 8 декабря провели митинг в Рубцовске. Люди вышли на улицу, выступая против закрытия противотуберкулезного стационара и сокращения медучреждений в городе. По словам организаторов, на акцию пришли около 200 человек.

Рубцовчане недовольны тем, что краевой Минздрав рассматривает возможность закрытия круглосуточного стационара и его перевод в село Лебяжье, которое находится в 50 км от Рубцовска. Проблема в том, что у этого медучреждения даже нет соответствующей лицензии.

Также жители города требовали решить вопрос о полноценной работе круглосуточного стационара и поликлиники противотуберкулезного диспансера. Люди требовали организовать наблюдение за качеством диагностики и выявления туберкулеза среди местных жителей.

Как сообщает «Политсиб.ру», еще одним требованием стало возобновление работы межрайонного реабилитационного центра на базе больницы № 2 для граждан, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

По некоторым данным, руководители медучреждений города запрещали местным участвовать в митинге. Но горожане все равно собрались на главной площади Рубцовска и поддержали резолюцию, которая была адресована Минздраву Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU