Волейболистки «Алтай-АГАУ» принимают домашний тур чемпионата России

СЕГОДНЯ 07:08 2019-12-09T09:16:20+03:00

Игры пройдут с 11 по 15 декабря

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Волейболистки барнаульского клуба «Алтай-АГАУ» на этой неделе примут домашний тур чемпионата России 2019-2020.

Игры в рамках предварительного этапа чемпионата России Высшей Лиги Б, группы «Сибирь» пройдут с 11 по 15 декабря на площадке спортивного комплекса «Победа» (улица Антона Петрова, 146Г). В Барнаул приедут соперники из Иркутска, Омска, Куйбышева и Читы.

- Матчи будут проходить ежедневно, по две встречи в день, - сообщают в пресс-службе барнаульского клуба.

Расписание игр

11 декабря

«Забайкалка» (Чита) – «Олимп» (Куйбышев) 16:00

«Алтай-АГАУ» (Барнаул) – «Ангара» (Иркутск) 18:00

12 декабря

«Ангара» – «Забайкалка» 16:00

«Омь-СибГУОР» (Омск) – «Алтай-АГАУ» 18:00

13 декабря

«Олимп» - «Ангара» 14:00

«Забайкалка» - «Омь-СибГУОР» 16:00

14 декабря

«Омь-СибГУОР» - «Олимп» 13:00

«Алтай-АГАУ» – «Забайкалка» 15:00

15 декабря

«Ангара» - «Омь-СибГУОР» 11:00

«Олимп» - «Алтай-АГАУ» 13:00

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ИСТОЧНИК KP.RU