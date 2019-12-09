Волейболистки «Алтай-АГАУ» принимают домашний тур чемпионата России
Волейболистки барнаульского клуба «Алтай-АГАУ» на этой неделе примут домашний тур чемпионата России 2019-2020.
Игры в рамках предварительного этапа чемпионата России Высшей Лиги Б, группы «Сибирь» пройдут с 11 по 15 декабря на площадке спортивного комплекса «Победа» (улица Антона Петрова, 146Г). В Барнаул приедут соперники из Иркутска, Омска, Куйбышева и Читы.
- Матчи будут проходить ежедневно, по две встречи в день, - сообщают в пресс-службе барнаульского клуба.
Расписание игр
11 декабря
«Забайкалка» (Чита) – «Олимп» (Куйбышев) 16:00
«Алтай-АГАУ» (Барнаул) – «Ангара» (Иркутск) 18:00
12 декабря
«Ангара» – «Забайкалка» 16:00
«Омь-СибГУОР» (Омск) – «Алтай-АГАУ» 18:00
13 декабря
«Олимп» - «Ангара» 14:00
«Забайкалка» - «Омь-СибГУОР» 16:00
14 декабря
«Омь-СибГУОР» - «Олимп» 13:00
«Алтай-АГАУ» – «Забайкалка» 15:00
15 декабря
«Ангара» - «Омь-СибГУОР» 11:00
«Олимп» - «Алтай-АГАУ» 13:00
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ИСТОЧНИК KP.RU
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