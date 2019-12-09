2019-12-09T05:42:13+03:00
Происшествия

Житель алтайского села попался на популярную схему мошенничества

Мужчина сообщил код из смс и потерял 135 тысяч рублей
БОРЗОВ Денис
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Схема мошенничестваСхема мошенничестваФото: Николай СТУПНИКОВ
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Жителей Алтайского края вновь «ловят» на распространенной схеме мошенничества, когда неизвестные якобы предупреждают о подозрительной активности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, жителю села Кулунда позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он начал пугать селянина, мол, с его банковской карты в Новосибирске купили бытовую технику на сумму 90 тысяч рублей.

Владелец карты пояснил, что ничего в соседней области не покупал. После этого неизвестный сказал, что это мошенники и чтобы вернуть деньги и заблокировать карту, нужно срочно сообщить ему поступивший в смс-сообщении код. Мужчина подумал, что действительно разговаривает с сотрудником банка и сообщил ему числовой код. После этого с его банковской карты произошло реальное списание 135 тысяч рублей.

К слову, правоохранители напоминают, что при таком подозрительном разговоре не следует действовать под диктовку неизвестного, тем более сообщать свои личные данные, данные банковской карты, поступившие коды. Чтобы не попасться на уловки, нужно позвонить на «горячую линию» банка или обратиться в ближайшее отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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