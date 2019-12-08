2019-12-08T10:12:59+03:00
Общество

Жители Алтайского края заплатили большую часть налогов в срок

Контрольные подсчеты провели 2 декабря
Юлия ЕВГРАФОВА
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Большинство жителей Алтайского края заплатили налоги своевременно. Всего в налоговую поступило 3,5 млрд рублей имущественных налогов. В УФНС России по Алтайскому краю отмечают, что земельный налог должны были заплатить 779 тысяч людей, транспортный – 513 тысяч человек и имущественный – 950 тысяч жителей региона.

По контрольным подсчетам за 2 декабря, в местный и региональный бюджеты поступило 2,8 млрд рублей имущественных налогов. Из них большая часть – это 1,5 млрд транспортного налога, 562 млн рублей земельного и 704 млн рублей налога на имущество.

- Некоторые налоговые обязательства еще уточняются, у них будет обозначен срок немного позже. Мы рассчитываем, что до конца года и те, кто по каким-то причинам не успел своевременно заплатить налоги, сделают это как можно быстрее, - рассказала начальник отдела налогообложения имущества краевого Управления Елена Колоскова.

К слову, всем должникам за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования – это 6,5% годовых от суммы задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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