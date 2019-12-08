2019-12-08T07:24:53+03:00
Общество

Барнаульцы теперь смогут добраться до Москвы на новом скором поезде

Он начнет курсировать с 8 декабря
Юлия ЕВГРАФОВА
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ВокзалВокзалФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Через Новокузнецк и Барнаул с 8 декабря начнет курсировать скорый поезд №77/78 Абакан-Москва. Об это сообщает «Транспорт России».

Те, кто выберут для путешествия скорый поезд смогут прибыть в столицу на три часа быстрее, чем на поезде №67/68 сообщением Абакан–Москва через Ачинск. В общей сложности общее время в пути составит чуть меньше трех суток.

Стоит отметить, что этот маршрут также будет проходить через Омск, Екатеринбург и Пермь. В составе скорого поезда №77/78 Абакан-Москва буду плацкартные и купейные вагоны. Продажа билетов на скорый поезд уже началась, отмечают в АО «РЖД».

Кстати, уже в начале 2020 года в Барнауле откроют и новые авиа направления. Так авиакомпания S7 будет перевозить пассажиров из краевой столицы до Новосибирска. Это будет вечерний рейс с вылетом из Барнаула в 18.55. Длительность полета 50 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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