2019-12-08T05:13:09+03:00
Политика

На должность главы Барнаула первым подал документы Андрей Крылов

Об этом он сообщил в своих соцсетях
Юлия ЕВГРАФОВА
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Первый кандидат подал документы на пост мэра Барнаула. Это сделал некогда лидер «Партии Роста» в Алтайском крае Андрей Крылов. Об этом сообщает «Политсибру».

Уже известно, что первую заявку принял заместитель председателя Барнаульской гордумы Сергей Струченко.

- Мною представлена программа «Умный город» и полный пакет документов, о чем в журнале регистрации внесена запись за № 1, - сообщил Крылов на своей странице в Facebook.

Кстати, в сентябре прошлого года Крылов участвовал в губернаторских выборах. В итоге он занял четвертое (оно же последнее) место. А в 2019 году политика не допустили до выборов в Барнаульскую Гордуму.

Напомним, Заседание БГД, на котором пройдет голосование по конкурсу на пост главы города, состоится 14 февраля. Пока это предварительная дата, но в Думе все равно ориентируются на это число.

ИСТОЧНИК KP.RU

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