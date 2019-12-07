На Алтае закрыли трассы на Новосибирск и Кузбасс
В Алтайском крае продолжают перекрывать дороги из-за метели и шквалистого ветра. По региону объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает пресс-служба региональной полиции, ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги "Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области" от города Змеиногорска до города Рубцовска.
Также временно ограничено движение для автобусов и грузовых автомобилей на автодорогах К-05 "Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области" и К-24 "Троицкое-Целинное".
Ранее для проезда закрывали на дороге "Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с республикой Казахстан" на протяжении всей трассы; с 13 часов 10 минут К-18 "Алейск-Чарышское" от села Нижнекаменка до села Чарышское (с 83 по 172 км).
Участок А-322 "Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан" Алейск - Рубцовск открыт для всех видов транспорта.
Жителям рекомендуют сегодня воздержаться от поездки за город.
ИСТОЧНИК KP.RU