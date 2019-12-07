На Алтае в декабре проснулись бабочки

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-07T11:59:03+03:00

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На Алтае в декабре проснулась бабочка-крапивница. Ее обнаружил в своем доме житель Камня. По его словам, скорее всего, бабочка залетела в подпол летом, а с декабрьской оттепелью насекомое оттаяло, подумало, что пришла весна и выбралось из укрытия.

Об этом пишут «Каменские известия». Погода в начале декабря бьёт все рекорды. За окном +2 и идёт дождь, а каменцы в социальных сетях шутят, что вслед за пробуждением бабочек, скоро пойдут опята.

Сообщается также, что бабочки-крапивницы зимуют в дуплах деревьев, щелях в коре, прикорневой подстилке, трещинах в стенах хозяйственных построек, чердаках и прочих местах, которые могут стать для них убежищем. При снижении температуры мотыльки погружаются в состояние, похожее на долгий сон, во время которого все процессы в организме замедляются.

ИСТОЧНИК KP.RU