Две трассы закрыли на Алтае из-за непогоды

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-07T10:41:46+03:00

Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, просьба обращаться по телефонам 11, либо 110. Фото: Олег УКЛАДОВ

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки

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В субботу, 7 декабря, обстановка на дорогах Алтайского края продолжает ухудшаться. «Алтайавтодор» закрыл две трассы в связи с сильной метелью и шквалистым ветром.

- В целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для всех видов транспорта на региональных автодорогах, - сообщает пресс-служба краевого МВД.

С 11.15 полностью, на протяжении всей трассы, закрыта дорога К-09 "Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с республикой Казахстан".

С 13.10 перекрыли К-18 "Алейск-Чарышское" от села Нижнекаменка до села Чарышское (с 83 по 172 км).

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки. Госавтоинспекция Алтайского края рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов. Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, просьба обращаться по телефонам 11, либо 110.

ИСТОЧНИК KP.RU