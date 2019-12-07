На алтайской трассе произошло лобовое столкновение

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-07T08:54:40+03:00

Как сообщают очевидцы, к счастью, все выжили

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В социальных сетях продолжают появляться фотографии аварий, произошедших в результате погодных условий. На этот раз произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

- В пятницу, 6 декабря, около полуночи на трассе между Панкрушихой и селом Хабары произошло ДТП. Как сообщил очевидец, виной всему гололед и плохая видимость. Отмечается, что все живы, - пишет «Инцидент Барнаул».

Напоним, в регионе действует штормовое предупреждение, сегодня в крае ожидаются метели, сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, на дорогах гололедица. Из-за ухудшений условий сегодня перекрыли движение по трассам в сторону Казахстана для большегрузов и рейсовых автобусов.

- Госавтоинспекция Алтайского края рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными на дороге. В случае острой необходимости выезда воспользоваться железнодорожным транспортом. Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, просьба обращаться по телефонам 112, либо 110, - пишет краевой главк полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU