2019-12-07T08:19:22+03:00
Общество

Мошенники похитили 123 тысячи рублей у жительницы Барнаула

Она сказала им свои данные и CVC-код
Иван ОЛЕКСЮК
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Полвека почти прожила, а на тупой развод мошенников повелась - жительнице Барнаула поступил звонок якобы от сотрудников службы безопасности банка.

Неизвестные сообщили, что с ее банковской карты произведены две подозрительные операции, а именно расчет в продовольственных магазинах города и если данные операции женщина не совершала, карту необходимо срочно заблокировать. Для блокировки карты необходимо срочно сообщить им все персональные данные.

- Женщина поверила звонившим и сообщила номер карты и ее код. После этого произошло списание денежных средств в сумме более 123,5 тыс. рублей, - сообщает региональной управление полиции.

Помните, сотрудники банка не спрашивают данные вашей карты! Если вам поступил такой звонок, то не нужно сообщать или подтверждать свои персональные данные. Положите трубку либо перезвоните по указанному на карте телефону и уточните информацию. Не сообщай CVC-код. Если уж совсем переживаете, то ноги в руки и бегом в отделение банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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