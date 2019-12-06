В домах жителей Ярового наконец-то стало тепло

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-06T16:06:26+03:00

Об этом отчитался алтайский министр перед полпредом

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- В домах горожан и социальных учреждениях тепло. Составлен план восстановления технологического оборудования, - заявил на селекторном совещании с полпредом Сергеем Меняйло алтайский министр Александр Климин.

По его словам, на ТЭЦ обеспечивается необходимый запас угля. Напомним, ранее в городе ввели режим ЧС из-за срыва отопительного сезона. Ситуацию контролирует Межведомственный оперативный штаб. Из 23 предприятий большой энергетики края паспорта готовности получили все, кроме Яровской ТЭЦ.

- Из 139 муниципальных образований региона паспорта готовности получили 127. По 12 муниципальным образованиям, не получившим паспорта готовности, работа продолжается. Два муниципалитета акты готовности получат уже в декабре. Что касается нормативного запаса на котельных, то сформирован краевой резервный фонд, откуда и будет осуществляться поставка угля, - сообщил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU