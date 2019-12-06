Мужчина убил соседа, который хотел переписать дом на сожительницу

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-06T14:12:06+03:00

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В Новоалтайске обнаружено тело 64-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В результате был задержан его 52-летний сосед.

По данным следователей, в конце ноября обвиняемый пришел в гости к своему соседу. Распивая спиртное, хозяин дома поделился с гостем мыслями о том, что хочет переписать недвижимость на свою сожительницу.

- Обвиняемый стал переубеждать соседа не делать необдуманных поступков, вследствие чего между ними возникла ссора, переросшая в драку. Гость взял топорик для разделки мяса и несколько раз ударил им соседа. От полученных травм потерпевший скончался, а обвиняемый скрылся с места происшествия, - сообщает региональное управление Следкома.

По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU