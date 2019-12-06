В Барнауле могут вырубить больше шести гектаров зеленой зоны под спорткомплекс

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-06T13:51:20+03:00

Это участок на ул. Антона Петрова и зеленая зона на ул. Юрина

Изменить размер текста: A A

В Барнауле один из парков могут вырубить под строительство спорткомплекса. Речь идет об участке на улице Антона Петрова и зеленой зоне на Юрина. Решать судьбу сотен деревьев будет градостроительный совет Барнаула.

Как сообщает «Политсибру», уже готов эскизный проект спортивно-оздоровительного комплекса. Член градостроительного совета Алексей Квасов отметил, что большинство его коллег не обрадовались подобной идее. Заказчик настаивал на законности мероприятий.

- Ставить типовые коробки вместо части парка недопустимо. Я голосовал против, – подчеркнул Квасов. – Пугает, что никто даже не пытается найти решения по тактичному размещению спорткомплекса в городе. Нам не предоставили расчетов, а нужен ли он на Антона Петрова. Ощущение, что у государства просто есть деньги, есть бизнесмен, который хочет освоить суммы и воткнуть самую дешевую коробку, и не важно куда и как, – пояснил Алексей Квасов.

По мнению архитектораАлександра Деринга, администрация должна изъять эту землю и вернуть в состав парка. А застройщику следует подыскать другой участок, соответствующий предлагаемой коробке.

Кстати, парк им. Ленина – один из самых пострадавших в результате застройки. От участка останется всего 20% зеленой зоны, которая была в 1980 году.

ИСТОЧНИК KP.RU