В Барнауле откроется 71 елочный базар

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-06T12:43:19+03:00

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Купить елки можно будет во всех районах города до 31 декабря, активно продавать ели начнут примерно с 15 декабря. В городе будет работать 71 елочный базар.

Стоимость одного новогоднего дерева будет составлять от 600 рублей в зависимости от его высоты и пышности, сообщается на официальном сайте барнаульской мэрии.

По данным «Алтайлеса», в крае к празднику предполагается заготовить около 16 тыс. хвойных деревьев. Основная их часть будет реализована в Барнауле. Также из Республики Алтай в город поставят около 5-6 тысяч пихт.

Контроль за продажей хвойных деревьев будут вести комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда совместно с администрациями районов и полицией. Проверять продавцов будут как на въездах в город, так и непосредственно на торговых площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU