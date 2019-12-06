2019-12-06T12:16:46+03:00
Общество

Замглавы Заринска ушла в отставку после скандала из-за связи с главой горсовета

Пока ее место в администрации города остается вакантным
Иван ОЛЕКСЮК
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Замглавы Заринска Елена Алмазова ушла в отставку после скандала из-за связи с главой горсовета Александром Лаговским. Пока на ее место никто не назначен.

Как пишет ИА «Банкфакс», несколькими днями ранее стало известно об отказе мэрии устранить конфликт интересов, который возник из-за гражданского брака Алмазовой и председателя горсовета. Информацию подтвердила координатор алтайского реготделения ЛДПР Евгения Боровикова. По ее словам, комиссия мэрии проигнорировала требование надзорного ведомства устранить нарушение и лишить чиновницу должности, в связи с чем прокурор города решил отправиться в суд.

Сообщается, что Лаговский помимо депутатской деятельности занимает пост директора и учредителя местного коммунального предприятия ООО «ЖКУ». Нарушение заключается в том, что Елена Алмазова не уведомила своего работодателя в лице мэрии и не приняла мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, как это следовало бы сделать в соответствии с федеральным законодательством. В данном случае это не простая формальность, поскольку ведомство Алмазовой «сдает муниципальные помещения и предприятия для нужд монопольной коммунальной организации, которую возглавляет ее сожитель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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