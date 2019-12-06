2019-12-06T12:22:01+03:00
Общество

На алтайский трассах подготовили стоянки для большегрузов

По региону объявлено штормовое предупреждение
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Упрдор «Алтай»Фото: Упрдор «Алтай»
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На алтайских трассах для большегрузов в связи со штормовым предупреждением расчистили места для стоянок, где можно переждать непогоду. Предупреждение объявлено на 6-7 декабря. Дорожники перешли на усиленный режим работы.

Как сообщает управление дорог «Алтай», места создали:

- на Чуйском тракте на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле комплекса «Грани Алтая»,

- в районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе»,

- по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково,

- возле комплекса «Ника-фуд» в Троицком районе,

- перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках,

- на трассе А-322 стоянки работают на 12-м километре (выезд из Барнаула), а также в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе.

Для владельцев легковых автомобилей подготовлены парковки на всех объектах дорожного сервиса.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69. Уточнить места стоянок для большегрузного транспорта можно на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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