2019-12-06T11:17:08+03:00
Общество

Прокуратура будет добиваться для депутата Ирины Тепловой реального срока

Она проходит по делу о многомиллионном хищении государственных денег
Иван ОЛЕКСЮК
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Прокуратура собирается добиваться реального срока заключения для депутата АКЗС Ирины Тепловой. Женщина проходит по делу о многомиллионном хищении государственных денег.

Об этом сообщает «Бийский рабочий». Приговор о хищении больше 100 миллионов рублей огласили 25 ноября в Бийском городском суде. Согласно решению, первый заместитель ФНПЦ Алтай Андрей Литвинов и депутат АКЗС Ирина Теплова признаны виновными. Им было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Кроме того, каждый из осужденных должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

В прокуратуре считают, что судья необоснованно применил 73-ю статью Уголовного кодекса и назначил осужденным условные сроки.

- Апелляционные жалобы имеются и от осужденного Андрея Литвинова и адвоката Ирины Тепловой. Они также намерены доказать свою невиновность уже в Алтайском краевом суде. Дата заседания пока еще не известна, - сообщает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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