Барнаулец стал рекордсменом года по прослушиванию музыки через Яндекс

Оказывается, Барнаул не только "столица мира", но еще и город меломанов. По крайней мере, один из них – абсолютный рекордсмен по прослушиванию музыки через Яндекс. Только задумайтесь, человек прослушал за год 5136 часов контента – это 214 суток без остановки.

Пользователи сетей сразу усомнились в том, что барнаулец настолько сильно любит музыку. Одного из вероятных объяснений его активности – через аккаунт на его имя включали музыку в одном из заведений.

Кстати, по данным сервиса, самыми популярными в этом году песнями стали Zivert — «Life», Тима Белорусских — «Незабудка» и Artik & Asti — «Грустный дэнс».

Самыми востребованными исполнителями оказались Билли Айлиш и Тима Белорусских. Альбом Билли Айлиш «When we all fall asleep, where do we go?» прослушало более 8 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU