Тысячи барнаульцев остались без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 07:06 2019-12-06T07:27:40+03:00

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В Барнауле энергетики устраняют порыв на теплосети, произошедший в четверг, 5 декабря, на улице Георгия Исакова, 187.

- В пятницу, 6 декабря с 9.00 до 18.00 временно ограничена подача горячей воды и отопления для жителей микрорайона Дальние Черемушки Ленинского района, - сообщают в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. - Всего под отключение попадают 13,2 тысячи жителей, а также социальные учреждения.

В частности под ограничение попали 63 многоквартирных дома, три школы, пять детских садом и шесть административных зданий.

Это вынужденная мера для того чтобы устранить повреждение на магистральной теплосети диаметром 500 миллиметров. Оно было выявлено накануне около четырех часов дня. Решение провести работы было принято основываясь на погодных условиях, чтобы предотвратить сбой в работе во время морозов. Сейчас же вполне комфортная температура, для того чтобы отключить жителей от тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU