Барнаульские общественники предложили назвать колледж именем Евдокимова

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-05T14:02:42+03:00

Евдокимов на Алтае с женой и дочерью

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Активисты направили обращение губернатору Виктору Томенко с инициативой о присвоении имени Михаила Евдокимова краевому колледжу культуры и искусств в Барнауле.

Общественная организация «Гражданский патруль» и историк Данил Дегтярев также обратились в краевой Минкульт. Дата выбрана не случайно, ведь завтра Евдокимову исполнилось бы 62 года.

— После окончания школы Евдокимов некоторое время учился в Барнаульском культпросветучилище на балалаечника. Это учебное заведение существует до сих пор и носит название «Алтайский краевой колледж культуры и искусств», — рассказал кандидат исторических наук, краевед Данил Дегтярев.

По словам общественников, предложение не сопряжено с большими финансовыми расходами и не противоречит традициям увековечивания памяти выдающихся земляков. При этом упоминается, что народному губернатору не посвящен ни один объект.

Напомним, Михаил Евдокимов погиб в 2005 году, в автокатастрофе на Чуйском тракте, причины которой до сих пор остаются загадкой. Несмотря на официальное заявление правоохранительных органов об отсутствии признаков умышленного преступления, наблюдатели и журналисты считают аварию подстроенной. Её связывают с политическим конфликтом, который предшествовал аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU