2019-12-05T13:04:46+03:00
Общество

В Барнауле выберут самую лучшую елочную игрушку

Победителям подарят большие ледянки
БОРЗОВ Денис
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Елочная игрушкаЕлочная игрушкаФото: Анна СЕМИНА
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Перед Новом годом парк культуры и отдыха «Центральный» проводит конкурс на лучшую елочную игрушку.

Заверен список из нескольких тем для игрушек, это обязательное условие конкурса. В частности: «Символ года – 2020» (игрушки в виде мыши (крысы), или композиции с ней), «Традиционная игрушка» (шары, шишки, домики, сосульки и др.), «Этот загадочный подводный мир» (морские обитатели), «Небесные жители» (игрушки в виде птичек, бабочек и т. д.).

Поделка должна быть сделана из прочного материала, устойчивого к жаре и холоду. Ее размер - не менее 15 см и не более 30 см. Также игрушка должна быть с надежным креплением и биркой с информацией об авторе. Пример подписи - ФИО, название игрушки, учебное заведение или организация.

- Игрушка может быть объемной или плоской, при плоской форме обязательно оформление с обеих сторон, оно должно иметь законченный вид, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Игрушку следует доделать до 25 декабря, приносить их можно ежедневно с 10.00 до 16.00 в корпус парка «Центральный» (проспект Социалистический, 11). Победители станут известны 28 декабря в 15.00 на сцене парка. Главный приз – большая ледянка. Телефон для справок 63-45-75.

ИСТОЧНИК KP.RU

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