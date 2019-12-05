Алтайские спасатели провели рейд по частному сектору
Алтайские спасатели отдела надзорной деятельности и профилактической работы обошли частные дома Барнаула. Вместе с ними в обходе были и представители добровольной народной дружины.
Специалисты дали советы, как снизить вероятность возгорания - убрать от печи дрова и горючий материал, побелить элементы дымохода, вид топлива должен соответствовать типу печи. Важный момент - общение с гражданами. В этом и помогает дружина с июня 2019 года.
- Мы ходим вместе с сотрудниками МЧС России по дворам, говорим с людьми, раздаем памятки. В них – информация о том, что такое пожарная безопасность, что можно и что нельзя. Не забываем и о рекомендациях накануне новогодних праздников", - рассказывает Нина Смородина, участник дружины.
Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, беседы помогают, граждане чаще всего ответственно и с пониманием относятся к советам специалистов.
Спасатели напоминают, мелочей для обеспечения безопасности жилья не бывает, следует быть внимательным при обращении с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU