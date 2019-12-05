В Барнауле на проспекте Космонавтов восстановили освещение

СЕГОДНЯ 05:24 2019-12-05T07:44:48+03:00

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С 27 ноября на пр. Космонавтов от пр. Калинина до ул. Малахова отключали четыре светофоа и наружное освещение. На предприятии «Алтайский моторный завод» энергетики ограничили потребление электроэнергии из-за постановления суда. Но так вышло, что из-за этого отключения пострадали и другие абоненты, включая МУП «Барнаулгорсвет», которые вовремя оплачивали тариф за электричество.

Как рассказали в МУП «Барнаулгорсвет», уведомлений о том, что предприятию ограничат потребление электроэнергии они не получали. Организацию должны были уведомить представители Алтайского моторного завода, но этого не произошло.

- Для возобновления подачи электрической энергии было принято решение о перезаключение контракта на энергоснабжение с АО «Алтайэнергосбыт», необходимый пакет документов был предоставлен 29 ноября. 2 и 3 декабря «Барнаулгорсвет» устанавливал необходимое оборудование, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Утром в среду, 4 декабря, представители энергокомпании подписали все нужные документы, проверили приборы учета электрической энергии. Далее свет снова включили на предприятиях и наружных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU