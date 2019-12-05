2019-12-05T04:43:24+03:00
Общество

Алтайским аграриям подарили Нивы и тракторы

В день профессионального праздника подарки им вручил Виктор Томенко
БОРЗОВ Денис
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Ценные призыЦенные призыФото: предоставлено пресс-службой
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В среду, 4 декабря в регионе праздновали день работников сельского хозяйства. На торжественном собрании Виктор Томенко подарил победителям соревнования ключи от автомобилей. Машины вручают районным администрациям, лидерам индивидуального соревнования, и труженикам, много лет отдавшим работе в агропромкомплексе.

Дипломы и авто за достижение наивысших показателей в сфере производства продукции животноводства и растениеводства получили Поспелихинский, Красногорский, Немецкий национальный, Михайловский, Советский, Шелаболихинский, Заринский районы.

Поощрили и работников : оператора машинного доения коров Ларису Гончар, тракториста-машиниста Геннадия Геринга, тракториста-машиниста Михаила Козлова, тракториста-машиниста Максима Крузе, механизатора Николая Романова, тракториста-машиниста Сергея Томаса.

Не обделили и работников в сфере производства и переработки с/х продукции и научно-исследовательской деятельности: оператора машинного доения коров Людмилу Дядечко, мастера по выращиванию и откорму крупного рогатого скота Владимира Шмидта, техника по искусственному осеменению коров и телок Людмилу Рудневу, тракториста-машиниста Евгения Галкина, тракториста-машиниста Якова Ульриха, тракториста-машиниста Валерия Писарева.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на премирование из бюджета Алтайского края выделено около 24 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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