2019-12-04T13:44:17+03:00
Экономика

Предприниматели не одобряют идею строительства объездной дороги вокруг Барнаула

Проект, который должен избавить город от пробок, оценивается в 50 млрд рублей
Анастасия Корягина
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Вид на Барнаул. Фото: Минтранс Алтайского краяВид на Барнаул. Фото: Минтранс Алтайского края
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Барнаульские предприниматели не поддерживают идею строительства объездов Барнаула. Проект, который должен избавить город от пробок из-за транзитного транспорта из Казахстана, Монголии и Китая, оценивается в 50 млрд рублей, сообщает "АиФ-Алтай".

Председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц предложил потратить деньги на более нужную по его мнению вещь — развитие городской среды. Он напомнил, что в регионе очень мало удобного жизненного пространства, и что нужно привлекать молодежь и пожилых людей для того, чтобы они определяли будущее края.

— Городской бюджет выполняется каждый год с профицитом, есть федеральные ресурсы. И можно было, наверное, найти средства именно на проекты, которые бы воодушевляли граждан на участие в жизни города и края», – заявил Юрий Фриц на форуме «Мой бизнес: встречи по делу» 3 декабря в Барнауле. Он отметил, что ему пока неясно, для чего вообще краевой столице нужна объездная дорога.

В ноябре прошлого года Главгосэкспертиза одобрила проект Южного обхода Барнаула. Трасса должна соединить дорогу «Новосибирск – Барнаул» и Чуйский тракт. Также планируется строительство третьего моста через Обь и других переправ.

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Ранее стоимость проекта оценивлась в 18-20 млрд (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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