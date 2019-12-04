2019-12-04T13:22:05+03:00
Общество

Детские сады стали закрывать на карантин на Алтае

Школы пока работают в обычном режиме
Анна СЕМИНА
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Три детских сада и три группы закрыли в Алтайском крае на карантин из-за большого числа простудившихся.

- Заболевшие дети, конечно же, есть, но говорить о сильном превышении порога пока не приходится. В Барнауле закрытых на карантин образовательных учреждений нет. Ограничения ввели только в районах, - говорит Христина Манохина, специалист отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

В общей сложности на данный момент на карантин закрыты три детских сада и три группы. Речь идет про Завьяловский и Петропавловский районы – здесь закрыты детские сады. В Усть-Калманском и Родинском закрыты группы.

Напомним, карантин объявляют в тот момент, когда количество отсутствующих в группах (классах) детей превышает 20%. В качестве мер профилактики специалисты рекомендуют проветривать помещения, следить за тем, чтобы на занятия не приходили больные дети, также следует обратить внимание на рацион питания, одеваться следует по погоде. Не лишним будет соблюдение режима труда и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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