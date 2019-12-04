2019-12-04T09:19:38+03:00
Общество

Какими будут новогодние губернаторские подарки в Алтайском крае

Новогодний подарок от губернатора потяжелеет на 100 граммов
Анна СЕМИНА
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Новогодний подарокНовогодний подарокФото: Анна СЕМИНА
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Губернаторский подарок к Новому 2020-му году в Алтайском крае стане тяжелее: в нем стало больше конфет и познавательной информации.

Краевые власти выделили на подарки более 30 миллионов рублей, что больше, чем годом ранее. Благодаря этому сладких сюрпризов для школьников не просто стало больше, они еще и потяжелели – 800 граммов.

- В частности увеличилось количество конфет. Раньше было 38, теперь стало 43. Причем стало больше больших конфет – батончиков, мини-шоколадок,- цитирует «АиФ-Алтай» Галину Синицину, заместителя министра образования и науки Алтайского края.

Помимо этого заметно больше стало сопроводительной образовательной и развлекательной литературы и игр. Теперь в составе подарка приветственное слово от губернатора Виктора Томенко, интерактивная папка «Я люблю свой край», паззлы, кроссворд, «Краеведческий алфавит», ребусы и многое другое.

Подарочные наборы будут сформированы к 11 декабря, после чего их начнут развозить по городам и районам Алтайского края. Всего кондитеры заготовят 136 тысяч подарков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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