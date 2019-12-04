Пенсионерка из Барнаула перевела мошенникам почти 430 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 07:12 2019-12-04T08:03:36+03:00

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Десять лет назад 67-летняя жительница Барнаула подрабатывала на валютном рынке, на счету у нее осталось около 100 евро.

В апреле этого года ей начал звонить «брокер», который сказал, что у неё на счету остались 520 евро и предложил их вывести, но бабушка на тот момент жила на даче и доступа в компьютеру не имела.

- Весь ноябрь её обрабатывал менеджер, дружелюбно помогая пенсионерке расстаться со своими 234 килорублями, а также с кредитными 195 тысячами, - пишет Unusual Crimes Barnaul.

6 ноября пенсионерка сдалась и по просьбе неизвестного лица для вывода денег на электронную почту скинула фото своей банковской карты. Стоит отметить, что ранее, когда она играла на бирже, потерпевшая на эту почту высылала фото своего паспорта.

А вскоре ей позвонили из банка и рассказали, что все деньги с пенсионерки были сняты, кроме того по ее паспорту был оформлен кредит на 195 тыс. рублей. Общий ущерб для женщины составил 429 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU