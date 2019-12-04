Хоккеисты «Динамо-Алтай» разгромили «Оренбург» со счетом 11:2

СЕГОДНЯ 06:30 2019-12-04T06:30:07+03:00

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Во вторник, 3 декабря, в Барнауле прошел третий заключительный матч между местной хоккейной командой «Динамо-Алтай» и «Оренбургом». Встреча завершилась разгромом гостей – 11:2.

Во всех трех матчах победу одержала наша команда – сначала 5:2, затем 6:3 и вот накануне 11:2. Уже в стартовом периоде игроки «Динамо-Алтай» забросили две безответные шайбы. Причем разница между ними составила всего около минуты.

В начале второго игрового отрезка гости получили шанс, когда остались на площадке в большинстве. Голкипер Волохин перенес целый шквал бросков, но к счастью, ни одна шайба до цели не дошла. Тем не менее, из-за многочисленных нарушений со стороны динамовцев, «Оренбург» имел несколько возможностей похозяйничать в нашей зоне. В итоге с горем пополам один гол они все же забили. Правда, это никак не повлияло на результат встречи. И даже еще один точный бросок в заключительной двадцатиминутке не сыграл роли, ведь подопечные Александра Усачева в совокупности накидали за два периода девять шайб.

Благодаря удачной серии «Динамо-Алтай» поднимается на вторую строку турнирной таблицы первенства ВХЛ. У текущего лидера – команды «Челны» - на одно очко больше – 28.

Следующий тур наша команда проведет на выезде в Оренбурге. Игры состоятся 12, 14 и 15 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU