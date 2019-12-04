Барнаульцы смогут посоревноваться в лепке снеговиков

СЕГОДНЯ 06:29 2019-12-04T06:29:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Веселые соревнования по лепке снеговика скоро пройдут в Барнауле. Принять участие в них сможет каждый желающий, сообщают в пресс-службе мэрии города.

Снеговиков нужно будет соорудить за определенное время, участвовать будут команды от двух человек. К снежным фигурам также предъявляются определенные требования. Они должны попадать в одну из заявленных тематик: ЗОЖ, чемпионат по футболу «Евро 2020» или спорт.

Брать с собой какой-либо инвентарь не нужно, все выдадут на месте. А вот придумать идею и захватить из дома какие-то аксессуары для будущего снеговика нужно. Например, бусы, шапку или варежки.

В этом состязании будет несколько номинаций, победителям в каждой из них вручат призы и подарки. Сам чемпионат запланирован на 22 декабря, он пройдет в парке спорта А. Смертина (ул. Энтузиастов, 12В) и откроет череду новогодних и рождественских мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU