2019-12-03T16:28:33+03:00
Общество

«Вторичка» дорожает в Барнауле

Больше всего прибавили студии и комнаты
Анна СЕМИНА
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Больше всего цена выросла на студии и комнатыБольше всего цена выросла на студии и комнатыФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле по итогам ноября вторичное жилье стало подниматься в цене. При этом новостройки стабильно дешевеют.

- Это может быть связано с переориентацией спроса. Ранее президент СРБ Дмитрий Дворядкин сообщал, что покупатели уходят с первичного рынка из-за удорожания цен, падающего предложения, а также по причине того, что риэлторам становится невыгодно продвигать новостройки, и реклама объектов сходит на нет, - сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Дело в том, что после реформ связанных с долевым строительством, многие покупатели, особенно те, кто не попадает в программу льготного ипотечного кредитования, ринулись скупать вторичное жилье. В итоге в ноябре в среднем один «квадрат» в цене поднялся с 50,3 до 50,7 тысяч рублей. Рост отмечается по всем позициям, кроме многокомнатных. В лидеры вырываются студии, комнаты.

Наибольший прирост по географии отмечается ближе к центру, в том числе такие районы как АЗА, ВРЗ, Поток. На второй месте «пьедестала» Дальние Черемушки, Докучаево, Павловский тракт, Солнечная поляна, Сулима. А вот на Восточном, Новосиликатном и Южном напротив отмечается снижение. При этом чуть упала в цене элитная недвижимость на Горе в и центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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