Александр Ракшин пояснил ситуацию по «Ашану» в Барнауле

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-03T17:05:38+03:00

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Алтайский бизнесмен, совладелец сети «Мария-Ра» Александр Ракшин рассказал о дальнейшей судьбе сети «Ашан» в Барнауле.

О ситуации в целом он поведал после деловой сессии «Мой бизнес: встречи по делу». Как пишет «Алтапресс», по слова бизнесмена, он слышал о слухах по уходу «Ашана» с рынка в Барнауле, но окончательного решения не знает. По его мнению, все недоразумения возникли из-за неэффективного менеджера.

- «Ашан» поменял управляющего в России, убрали того, который был не эффективен. Поставили эффективного менеджера Йоханнеса Толая. Он к нам приезжал, обучал нас. Этот человек создал успешную сеть в России «Глобус» (международная торговая сеть — прим. ред.). Результатом доказал, что он успешный. Взяли самого эффективного менеджера, убрали неэффективного, поэтому, думаю, вопрос по закрытию точек отпал. Жизнь покажет, но смею предположить, что одновременно менять руководителя и закрывать точки в компании вряд ли будут, - прокомментировал ситуацию Ракшин.

Напомним, несколько месяцев назад появились слухи о закрытии в Барнауле «Ашана». Жители города, привыкшие делать покупки именно в этой сети были крайне обеспокоены и даже создали в интернете петицию, в которой призывали сохранить в Барнауле магазины. В настоящий момент супермаркеты продолжают работу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU