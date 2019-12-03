На Алтае открыли памятный знак первому разведчику

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-03T12:52:55+03:00

Он участвовал в сборе сведений о «ташкентских землях» и секретных проходах через Голодную и Киргизскую степи

Изменить размер текста: A A

В Змеиногорске открыли памятный знак первому алтайскому разведчику - Тимофею Бурнашову. Он родился в Змеиногорской крепости в 1772 году. Памятник установили в честь столетия образования органов безопасности региона.

С инициативой установки знака выступило Управление ФСБ РФ по Алтайскому краю. Администрация города ее поддержала. Торжественное мероприятие открыл начальник регионального УФСБ Юрий Мороз.

- Бурнашов в возрасте немногим за 20 лет совершил путешествие в Бухару. Экспедиция уточнила географическое положение пустыни Бетпак-Дала, сделала описание реки Чу и Мойынкумов. По пути из Семипалатинска в Ташкент он составил сведения о ташкентском владении, о географическом, экономико-политическом положении, взаимоотношениях с Кокандом, с соседними казахскими территориями. Это были секретные разведывательные экспедиции с целью сбора сведений о «ташкентских землях» и секретных проходах через Голодную и Киргизскую степи. Похоронен Бурмашев в Барнауле, но памятный камень сегодня установлен ему в его родном город, - сообщает УФСБ региона.

ИСТОЧНИК KP.RU